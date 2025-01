Stitch, che chiacchierona. Una simpatica ’orfanella’

Lunghe orecchie a punta, grandi occhi verdi ben distanziati tra loro e, soprattutto, una carica di simpatia e tantissima voglia di ’chiacchierare’ in buona compagnia. Stitch è un’affettuosa gatta adulta, di taglia media e di razza europea comune che con l’adorabile mostriciattolo blu della Disney ha in comune non poche e trascurabili caratteristiche. Eccezion fatta, s’intende, per il suo manto beige, tigrato a pelo corto.

Simpatica, affettuosa, ’chiacchierona’ e di grande compagnia, Stitch è davvero un concentrato di bellissime qualità capaci di far sciogliere il cuore insieme a ogni resistenza – parola dei volontari dell’associazione L’Impronta –. Ospite del gattile di via del Monte da soli tre mesi, a causa della morte della sua proprietaria, Stitch si è dimostrata fin da subito una gattina mite e socievole con tutti; sia ospiti felini che volontari.

Un poco timorosa e diffidente ’sulle prime’, le basta poi davvero poco per fidarsi e affidarsi: non è raro infatti vederla dormire accoccolata vicino ad altri gatti oppure miagolare insistentemene in direzione di qualche amico umano al solo fine di ricevere e dispensare generose dosi di affetto. Per nulla aggressiva, Stitch è in attesa di una famiglia (o di un singolo proprietario) che abbia amore e tempo da dedicarle, essendo lei una vera amante della compagnia. Se presenti altri animali (specie se gatti) ancora meglio: d’altronde, parola d’ordine di Stitch è proprio "ohana" che significa "famiglia". E nessuno qui è dimenticato, ma tutti possono farne parte.

Alma Martina Poggi