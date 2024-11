Stazioni sotto la lente: "Pronti a lavorare con Rfi per migliorare i servizi"

"Gli scali ferroviari spezzini hanno bisogno di maggiore sicurezza e ampliamento servizi, lavoreremo con Rfi per raggiungere al più presto questi obiettivi". Così il vicesindaco e membro della commissione Trasporti della Camera, Maria Grazia Frijia (nella foto), interviene a seguito dell’approfondimento uscito ieri su La Nazione, dedicato alla situazione delle stazioni ferroviarie della città. "Le stazioni ferroviarie della nostra provincia sono molto utilizzate: lavoratori, studenti e turisti devono poter viaggiare in sicurezza e poter usufruire dei servizi in piena tranquillità e per questo si rende necessario definire un piano di interventi per rendere i nostri scali ferroviari più sicuri, più funzionali, più adatti al servizio che svolgono".

"Da assidua passeggera – rilancia la Frijia – vivo spesso in prima persona queste esigenze; dobbiamo al più presto aumentare opere di ammodernamento e messa in sicurezza degli scali, lavorando maggiormente sulla fruibilità per le persone con mobilità ridotta e il ripristino della funzionalità dei servizi igienici. A questo proposito vorrei convocare al più presto Rfi affinché vengano puntellati i presidi di sicurezza e completato al più presto il lavoro di riqualificazione delle nostre stazioni in previsione di un 2025 che vedrà aggiungersi a pendolari e turisti un considerevole flusso di pellegrini per il Giubileo".