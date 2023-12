Statua della Madonna di Lourdes nella Cattedrale di Cristo Re

In occasione dei 120 anni dalla fondazione dell’Unitalsi nazionale, il rettore del Santuario di Lourdes ha concesso, in via straordinaria, all’associazione che si occupa di pellegrinaggi e del trasporto degli ammalati a Lourdes, il permesso di ospitare la statua della Madonna di Lourdes. Nel corso di questo mese la statua (quella che ogni sera, a Lourdes, viene portata in processione) sarà ospitata in diverse città italiane. Oggi, alle 10, sarà accolta alla Spezia, nel sagrato della cattedrale di Cristo Re con la celebrazione eucaristica e con la recita continua del santo rosario. Seguiranno celebrazioni e momenti di preghiera sino alle 18 quando, il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà la santa messa di saluto, con al termine la processione ‘au flambeaux’ nella piazza della cattedrale e col saluto alla statua.

La statua poi si trasferirà in Val di Vara. Alle 20 la statua giungerà nella chiesa della Madonna di Sana al piano di Beverino, poi alle 20.15 la ‘fiaccolata di Lourdes’ nella chiesa di San Cipriano; durante il percorso sarà il recitato il rosario con canti. Arrivati alla chiesa verrà celebrata la messa, poi, a partire dalle 22, l’adorazione eucaristica si protrae per tutta la notte con turni di volontari prestabiliti. Domani, infine, alle 7.30 sono previste le lodi, mentre alle 8 la messa e l’ultimo saluto alla Madonnina che partirà verso la Toscana, alla volta di Massa.