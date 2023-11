Statale di Buonviaggio. Lite sulla manutenzione

A chi tocca la manutenzione del rilevato stradale e delle alberature lungo il tratto della statale di Buonviaggio che attraversa Ceparana? È l’interrogativo al quale dovrà rispondere il giudice chiamato a risolvere la controversia che da oltre un anno vede contrapposti il Comune di Bolano e Anas, ente che gestisce la statale 330. L’amministrazione comunale ha infatti affidato all’avvocato Francesco Giromini il compito di far valere le proprie ragioni in merito alla diversità di vedute con l’ente gestore delle strade in merito alla manutenzione delle aree adiacenti la statale. Tutto nasce dalle segnalazioni inviate al Comune da un avvocato per conto di un condominio di via Vecchia, situato proprio a ridosso della statale, che sollecita la realizzazione di interventi di manutenzione e pulizia della scarpata stradale antistante il fabbricato residenziale. Il Comune della bassa Val di Vara ritiene che la manutenzione debba essere effettuata da Anas, in quanto ente gestore della strada statale; di contro, il gestore della statale fino a oggi ha sempre resistito alle richieste del condominio e del Comune. Tuttavia "l’amministrazione comunale – si legge nella determina vergata dagli uffici – ritiene che debba essere avviata un’azione legale volta a tutelare gli interessi del Comune in relazione alle competenze manutentive della strada statale". Sarà dunque battaglia legale tra l’ente comunale e quelle gestore della strada per capire chi dovrà intervenire: nel mezzo, il condominio ceparanese, che attende ormai da lungo tempo la manutenzione delle aree a ridosso della statale.

mat.mar.