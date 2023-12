Stasera presidio sotto il Palazzo del Comune

In occasione del Consiglio comunale straordinario in programma questa sera, sigle sindacali, associazioni cittadine e movimenti politici del centrosinistra e sinistra hanno organizzato un presidio per la difesa della sanità pubblica. L’appuntamento è fissato sotto il Palazzo del Comune della Spezia in piazza Europa alle 20:30. L’evento è organizzato e promosso da Cgil, Arci, Afap, Circolo Pertini, Manifesto per la sanità, Più Europa, Azione, Avanti Insieme, Partito Democratico, LeAli A Spezia, Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista, Italia Viva, Sinistra Italiana.