Stagione teatrale con i fiocchi. In un ’Civico’ rimesso a nuovo

Una stagione teatrale importante e news sulla struttura che rendono ancora più interessanti le ‘comunicazioni’ sugli spettacoli. Il Teatro Civico può essere felice, così come i suoi fruitori. "Presto saranno terminati i lavori per l’efficientamento energetico e la sostituzione degli infissi – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Arriverà poi dal Governo un ulteriore milione di euro, da fondi comunitari, che ci permetterà di rifare tutte le poltroncine: in una prima fase la platea, poi la galleria. I nostri esperti stanno preparando i documenti e alla conclusione della Stagione, intorno a maggio, si procederà". Sonia Bergamasco, Lella Costa, Massimo Popolizio, Giuliana De Sio e Alessandro Haber, Ambra Angiolini, Alessio Boni e Iaia Forte, Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. E ancora: i Mummenschanz, Carrozzeria Orfeo, Arturo Cirillo, Fausto Russo Alesi.

Questi sono alcuni dei protagonisti che potremo vedere calcare il palco del Civico con l’avvio dei dodici spettacoli l’11 e 12 novembre con ‘La locandiera’ di Goldoni, con la regia di Antonio Latella, protagonista la Bergamasco, poi il 6 dicembre dal romanzo di Kent Haruf ‘Le nostre anime di notte’ con Lella Costa e Elia Schilton, il 19 e 20 dicembre Popolizio in ‘Uno sguardo dal ponte’ di Arthur Miller, il 9 e il 10 gennaio De Sio e Haber in ‘La signora del martedì’, il 20 e il 21 gennaio Mummenschanz - I musicisti del silenzio in ‘50 years’, il 9 febbraio Ambra Angiolini in ‘Oliva Denaro’ dal romanzo di Viola Ardone, il 24 e 25 febbraio Boni e Forte in ‘Iliade, il gioco degli dei’ sul testo di Francesco Niccolini, il 5 e il 6 marzo Arturo Cirillo in ‘Cyrano de Bergerac’ da Edmond Rostand, il 12 marzo Massimiliano Gallo in ‘Amanti’ commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, il 20 e 21 marzo Bocca e Aprea in ‘Karma’ di Xavi Morato, il 6 e 7 aprile Carrozzeria Orfeo in ‘Salveremo il mondo prima dell’alba’, per chiudere il 16 aprile Fausto Russo Alesi in ‘L’arte della commedia’ di Eduardo De Filippo. Infine, il 21 aprile, un evento speciale fuori abbonamento, ‘Earthbounf – ovvero le storie delle Camille’ con Marta Cuscunà, che incontrerà poi le persone dopo lo spettacolo per una ‘lectio’.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 20.45, quelli della domenica alle 17.30. I vecchi abbonamenti (circa 630 lo scorso anno), si potranno rinnovare da domani all’11 ottobre, poi spazio ai nuovi dal 12 al 25 ottobre, poi dal 26 la vendita libera dei biglietti singoli. Per un abbonamento di 12 spettacoli si oscilla dai 60 ai 210 euro. "I più grandi artisti italiani faranno tappa nella nostra città – conclude Peracchini – . Un filo rosso che mette Spezia al centro della cultura nazionale". Il botteghino del Teatro Civico, con ingresso da via Carpenino, apre dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12 (mercoledì anche 16-19) con informazioni allo 0187 727521 o inviando una mail a [email protected].