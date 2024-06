Squalo Verdesca in mare, paura tra i bagnanti ma gli esperti rassicurano: “Non è pericoloso per l’uomo”

Marinella di Sarzana (La Spezia), 17 giugno 2024 – Una domenica mattina di paura tra i bagnanti di Marinella di Sarzana, quando nello specchio d’acqua di fronte alla costa è stato avvistato uno squalo della lunghezza di un metro e mezzo, probabilmente uno squalo Verdesca.

È successo davanti allo stabilimento Odessa. Il bagnino ha subito messo in sicurezza il versante, ha fatto allontanare i bagnanti dall’acqua e poi ha allertato gli uomini della capitaneria di porto di Foce del Magra con sede a Fiumaretta.

Il personale della capitaneria ha seguito l’esemplare che si stava aggirando tra la scogliera davanti allo stabilimento balneare. Dopo qualche minuto, lo squalo si è poi allontanato e tutto è tornato nella normalità con i bagnanti che sono potuti tornare tranquillante in acqua.

Una verdesca

Tranquillamente perché sì, come ricordato in varie occasioni da esperti, istruttori subacquei e biologi, lo squalo Verdesca non è pericoloso per l’uomo. Certo, la paura c’è, ma la specie Verdesca, o più correttamente la Prionace glauca, è assolutamente innocua.

Si tratta di uno squalo appartenente alla famiglia Carcharhinidae caratterizzato da un corpo snello, pinne pettorali allungate e strette mentre le altre sono corte e appuntite. La testa è appuntita, il dorso è di colore blu scuro, mentre il ventre è bianco. I maschi possono raggiungere i 2,82 metri, le femmine anche i 3,3 metri.

Lo squalo Verdesca si nutre di pesci e calamari, anche se a volte può catturare prende anche più grandi. Generalmente abita tra acque profonde, temperate e tropicali. Ma spesso si muove anche per lunghe distanze. In passato era molto comune trovarlo nel Mediterraneo e nell’Adriatico, adesso invece il numero degli squali Verdesca è in diminuzione.

Comunque non è una novità che ci siano avvistamenti di questo tipo di squali al largo delle coste del Mediterraneo. Ad agosto dell’estate scorsa uno squalo Verdesca era stato avvistato a pochi metri dalla riva di Marina di Pisa. Un mese e mezzo prima a Livorno era stato avvistato uno squalo Mako (Isurus oxyrinchus) di quasi tre metri, una specie rara nel Mediterraneo, ripreso in un video mentre nuotava attorno a una barca di pescatori.