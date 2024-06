Squalo in mare, che paura. Scatta l’allarme, fuggi fuggi tra i bagnanti

La Spezia, 17 giugno 2024 – La curiosità è diventata paura quando il bagnino ha messo a fuoco quello strano oggetto che stava spuntando dalle onde e ha lanciato l’allarme. Fuggi fuggi generale domenica mattina nello specchio d’acqua di fronte a Marinella di Sarzana dove è stato avvisato uno squalo della lunghezza di almeno un metro e mezzo. Molto probabilmente si è trattato di una verdesca, una specie assolutamente non pericolosa per l’uomo. Il bagnino dello stabilimento Odessa con grande determinazione ha messo in sicurezza il versante non facendo avvicinare nessuno all’acqua e ha chiesto l’aiuto dell’ufficio della capitaneria di porto Foce del Magra con sede nella vicinissima Fiumaretta.

Il personale è prontamente intervenuto con il proprio mezzo intravedendo l’esemplare aggirarsi tra la scogliera di fronte allo stabilimento balneare. Evidentemente ha seguito la scia di qualche imbarcazione e poi ha perso la rotta anche a causa del mare agitato. Ma dopo qualche minuto di girovagare alla fine si è allontanato consentendo ai bagnanti di godersi la tintarella e il tuffo in mare senza più nessuna apprensione. E’ stata comunque una giornata comunque movimentata per gli uomini della capitaneria di Porto spezzina che, soprattutto nei fine settimana, devono far fronte a problematiche varie, alcune delle quali anche decisamente singolari.

Come il surfista avvistato in forte difficoltà nello spazio d’acqua tra Deiva Marina e Levanto. Ai militari che sono arrivati in soccorso l’uomo ha chiaramente spiegato di non essere molto esperto con la tavola a vela e così il vento lo spinto lontano. Con pazienza e professionalità lo hanno quindi ’scortato’ fino al raggiungimento della zona più tranquilla. Gli uomini del mare sono poi stati allertati al Pezzino per il troppo rumore proveniente da uno yacht che stava disturbando la tranquillità mentre a Levanto un ragazzo che stava giocando a pallone in spiaggia si è rotto la caviglia e in questo caso oltre agli uomini in divisa è entrato in soccorso anche il personale del 118. Anche a Portovenere una partitella a calcio tra ragazzi in spiaggia di fronte al canale, ha provocato malumori tra i presenti che hanno quindi chiesto l’intervento della Capitaneria che però all’arrivo ha trovato il campo... vuoto e animi distesi.