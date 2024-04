Sprugolino d'Oro, il concorso canoro a Thea, Edoardo e Claudio

La Spezia, 21 aprile 2024 – Thea Cozzani, Edoardo e Claudio Bertagna. Questi i nomi dei vincitori della prima edizione dello 'Sprugolino d'oro', andato in scena in una Sala Dante completamente sold out nei giorni scorsi. La finale del concorso canoro per bambini – dai 5 ai 15 anni –, presentato da Selene Ricco e da Maurizio Damerini, è stato ideato e organizzato da Marco Tarabugi, con la collaborazione della scuola di musica Music Factory, associazione Musicando, Cantagiro, Ptz Ptoto Lab (fotografo ufficiale della manifestazione) e Spezia WebTv di Jean Pier Tassora, con il patrocinio del Comune della Spezia.

A partecipare alla fase finale, dopo una lunga preselezione, 23 giovani cantanti.

La giuria composta da Marco Magi (presidente di giuria e direttore artistico), Alessio Boni, Marco Tarabugi, Salvatore Piscopo, Gianluca Capellazzi, Gabriella Crovara, Susanna Varese, Davide Micoli, Andrea Canini e Daniele Giorgi, ha decretato con difficoltà i vincitori.

Ora riviviamo negli scatti di Davide Petruzzo (Ptz Photo Lab) tutti i momenti salienti della kermesse dove nella sezione Family (vera novità assoluta di questo concorso, dove i baby concorrenti erano affiancati da un parente) hanno vinto Edoardo Bertagna insieme al nonno Claudio cantando 'Hey jude', mentre nella sezione singola Thea Cozzani con 'Voi che sapete' da Le Nozze di Figaro di Mozart. Questi i nomi di tutti i partecipanti: poi spazio a Vittoria Dante, Agata Bergitto, Chiara Celoro, Emelina Maria Voiculescu, Giorgia Vespoli, Niccolò Foce, Nicol Giangarè, Linda Marchetti, Thea Cozzani, Valentina Maria Basile, Mattia Mancuso, Aurora Sebastiani, Davide Zamponi, Antonio Marco Manfredi, Viola Mulattieri, Miruna Adriana Horvat, Giulia Greghi e Alice Giella. E poi: Claudio e Edoardo Bertagna, Viola Mulattieri e il papà Matteo, Viola Capasso e la nonna Sonia Leonetti e Niccolò Romeo con la mamma e il cugino Leonardo.

“Tutti i partecipanti hanno dimostrato un valore assoluto – dichiara Tarabugi – ed è stato un piacere ascoltarli in una Sala Dante gremita in ogni ordine di posto. Sicuramente un pomeriggio dove i giovani cantanti sono stati i veri protagonisti. Arrivederci al prossimo anno con la seconda edizione dello Sprugolino d’Oro”.