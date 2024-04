'Sprugolino d'oro', la finale del concorso canoro in Sala Dante

La Spezia, 11 aprile 2024 – Finalissima della prima edizione dello 'Sprugolino d’Oro' sabato 13 aprile, alle 16.30, in Sala Dante.

Il concorso canoro per bambini e ragazzi, riservato a concorrenti tra i 5 e i 15 anni vede partecipare alla finale, dopo le preselezioni, 30 giovani cantanti, ed è organizzato da Marco Tarabugi, vero factotum dell'intera kermesse, con la collaborazione della scuola di musica Music Factory, le associazioni Tandem e Musicando, ed il Cantagiro, con il patrocinio del Comune della Spezia.

“La musica è una forma d’arte capace di mettere in connessione le persone – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e questo concorso darà l’opportunità a tanti bambini e ragazzi di esibirsi sia singolarmente, ma anche in gruppo e con le proprie famiglie. Un’iniziativa dedicata al talento, ma anche alla gioia di passare del tempo insieme. Ringrazio l’assessore Daniela Carli e Marco Tarabugi, ideatore dell’iniziativa, che hanno portato avanti tutto il progetto.”

Vedremo in questo concorso bimbi e ragazzi esibirsi sul palco della Sala Dante oltre che singolarmente anche insieme ai propri familiari nella categoria Sprugolino d’Oro Family.

Il concorso si suddivide, infatti, in due categorie: la categoria Singola, quella 'classica', prevede l'esibizione da parte dei bambini di brani singoli o in coppia o in gruppo, sia editi che inediti, anche con l’utilizzo di strumenti musicali (pianoforte, chitarra, tastiera, violino) dalla durata massima di 4 minuti, sia in lingua italiana che in lingua straniera.

Poi, ecco, la novità assoluta, la categoria Sprugolino d’Oro Family, nella quale la partecipazione dei piccoli artisti sarà possibile in abbinata con un genitore, nonno, familiare in genere, sia di brani editi che inediti, dalla durata massima di 4 minuti sia in lingua italiana che in lingua straniera.

Le migliori esibizioni, sia per la categoria singola che per la categoria Family, verranno segnalate direttamente alla direzione artistica di 'Io Canto' nel palinsesto Mediaset.

La giuria sarà composta da esponenti del mondo musicale locale: con il direttore artistico e presidente della giuria, Marco Magi (giornalista e musicista), l'assessore Daniela Carli (in rappresentanza del Comune), Gabriella Crovara (consigliere comunale), Marco Tarabugi (consigliere comunale, ideatore del concorso), Alessio Boni (musicista, in rappresentanza del Cantagiro), Davide Micoli (musicista insegnante di musica), Susanna Varese (docente), Gianluca Capellazzi (giornalista ed editore), Daniele Giorgi e Andrea Canini (in rappresentanza delle associazioni spezzine).

Presenteranno Selene Ricco e Maurizio Damerini, con diretta su Webtv Speziatv. Inoltre la partecipazione straordinaria di Manuel Damelli del Centro studio Danza Dancing Project, con alcune esibizioni di ballerini.

Infine, la parte più interessante, quella dei premi (a tutti verrà consegnato un ricordo a questa prima edizione), con focus sul podio. I primi classificati delle due categorie, oltre alla coppa, otterranno uno stupendo book fotografico offerto da Ptz Photo lab (fotografo ufficiale della manifestazione ; in particolare, però, il vincitore della sezione Singola, otterrà l'accesso diretto alle Semifinali nazionali del Cantagiro (previa iscrizione, bypassando così le selezioni regionali); per il secondo e per il terzo un'artistica coppa. L'entrata in Sala Dante è libera e gratuita.