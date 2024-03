’Sprugolino d’Oro’, bambini e nonni cantano insieme al concorso

Marco Tarabugi, d’intesa con l’assessore Daniela Carli e la Città dei bambini, la Scuola di musica Music Factory – con il patrocinio del Comune della Spezia, in collaborazione con le associazioni Tandem, Musicando ed il Cantagiro – organizza un nuovo concorso canoro per bambini e ragazzi, denominato ‘Lo Sprugolino d’Oro’, riservato a concorrenti tra i 5 e i 15 anni di età e la cui partecipazione è gratuita. Novità del concorso – come già annunciato prima della scorsa estate – è la possibilità, da parte dei bimbi e dei ragazzi, di potersi esibire anche insieme ai propri familiari nella categoria Sprugolino d’Oro Family. Il concorso si suddivide, infatti, in due categorie. La categoria Singola, quella ‘classica’, prevede l’esibizione da parte dei bambini di brani singoli o in coppia o in gruppo. Poi, ecco, la novità assoluta nella quale la partecipazione dei piccoli artisti sarà possibile in abbinata con un genitore, nonno, familiare in genere. La fase eliminatoria scadrà domenica 31 marzo, con finale sabato 13 aprile nella Sala Dante. Le performance, in formato video, per poter essere selezionati ed entrare nella rosa di finalisti che si esibiranno, devono essere, dunque, inviate entro il 31 marzo all’e-mail: [email protected] oppure via Whatsapp al 347 4018122 richiedendo il modulo di iscrizione. Le migliori esibizioni verranno segnalate direttamente alla direzione artistica di ‘Io Canto’ nel palinsesto Mediaset. La giuria, presieduta dal direttore artistico Marco Magi, sarà composta da Daniela Carli, Gabriella Crovara, Alessio Boni, Davide Micoli, Susanna Varese, Gianluca Capellazzi, Daniele Giorgi, Andrea Canini e lo stesso Tarabugi. I primi classificati delle due categorie, oltre alla coppa, otterranno uno stupendo book fotografico offerto da Ptz Photo lab di Davide Petruzzo; in particolare, però, il vincitore della sezione Singola, otterrà l’accesso diretto alle Semifinali nazionali del Cantagiro (previa iscrizione, bypassando così le selezioni regionali).

Giulia Tonelli