Sportello gratuito di ascolto. Operativo grazie a Aidea nella sede di Vivere Insieme

L’associazione ’Aidea Solidarietà La Spezia’ con il contributo della Fondazione Carispezia aprirà uno sportello gratuito di ascolto attivo basato sul metodo del counseling riservato a tutti coloro che hanno la necessità di essere ascoltati per risolvere un problema interiore, un disagio da cui sono afflitti. Lo sportello nasce dalla presentazione di un progetto all’interno di un bando aperto 2023/2024 della Fondazione Carispezia avente come obiettivo attività di welfare di comunità. Gli incontri si svolgeranno il primo martedi e il terzo giovedi di ogni mese a partire da oggi dalle 16 nei locali del centro servizi ’Vivere Insieme’ in via Persio 49. Per info e appuntamenti telefonare al 333.2364176 o allo 0187.954685