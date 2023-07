Sportello bancomat fuori uso alla Serra Via alla raccolta firme per avere il ripristino

Insorgono gli abitanti della Serra di Lerici per essere stati esclusi dal sistema bancario. In pratica è avvenuto che l’unica banca presente nella frazione abbia messo fuori uso il servizio bancomat per il prelievo contante, da anni installato e in funzione in prossimità del borgo collinare. E per di più, ad aggravare il problema, c’è il fatto che (e non è di poco conto) l’apparecchiatura esterna alla banca è l’unica, su tutto il territorio comunale, a non dipendere dalla Ztl di Lerici e San Terenzo, pertanto fruibile da residenti e turisti non muniti di pass. I Serresi e i turisti restano sbigottiti di fronte a una situazione del genere. Sono tanti i cittadini che stanno sottoscrivendo una petizione agli organi preposti. In primis l’amministrazione comunale che deve tutelare le esigenze dei suoi concittadini. Il sindaco Leonardo Paoletti si è subito attivato, al momento ancora senza successo. "Avevo personalmente ricevuto assicurazione telefonica – esordisce Paoletti – sul fatto che il servizio bancomat sarebbe stato mantenuto fino a fine estate. Tale disponibilità lasciava un margine di tempo per cercare di ottenere un ripensamento in merito alla chiusura del servizio. Diversamente oggi il bancomat della Serra è spento e direi già dismesso. Voglio augurarmi che a fronte delle rassicurazioni anche scritte del direttore regionale della banca, il bancomat sia solo temporaneamente dismesso e che possa funzionare quanto meno fino a fine estate, anche per avere spazio per riprendere il ragionamento circa la prosecuzione del servizio. Purtroppo siamo consapevoli che le dinamiche bancarie vanno nella direzione di scoraggiare l’uso del contante. Ho comunque avviato contatti con altri istituti di credito interessati ad acquisire presenze sul territorio".

Euro Sassarini