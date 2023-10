’Sport in piazza’, che successo. In tremila pronti a divertirsi

Oltre tremila persone hanno partecipato allo ‘Sport in piazza’, un solo giorno rispetto ai due previsti, perché domenica le condizioni meteo non lo hanno permesso. Ottantatré le società sportive impegnate, cinquanta le discipline che sono state presentate nell’iniziativa del Comune. "Un grande successo, per il quale ringrazio in primis i club – dichiara l’assessore Marco Frascatore – oltre che i tanti cittadini che sono intervenuti. Bellissimo tastare con mano l’entusiasmo di vivere lo sport tra le strade cittadine". Parole di uno sportivo vero, che si è impegnato anche in prima persona nelle prove: l’abbiamo visto fare la ‘bandiera umana’, la squadra alle parallele, il challenge appeso alla sbarra e pure una distensione alla panca piana con un bilanciere caricato con 100 chilogrammi. Beh, per una persona di una cinquantina d’anni, un ‘classico’ politico, magari sarebbe davvero qualcosa di strano, ma per Frascatore, che si è piazzato solo lo scorso anno quinto agli Europei di nuoto Master (primo degli italiani al Foro Italico di Roma) in realtà non è nulla di speciale. "Amo lo sport e mi fa piacere condividere i miei principi, organizzando manifestazioni di questo genere. Proprio stamattina (ieri, ndr) è stata messa nel calendario regionale la seconda edizione dello ‘Sport in piazza’ che, per il 2024, verrà anticipata a fine settembre per aiutare i ragazzi nella scelta dell’attività". La kermesse si è svolta in piazza Europa, in piazza Verdi, ai giardini pubblici, al nuovo spazio a mare Calata Paita e al Molo Italia. E ora tutto è pronto per il ‘Gran Galà dello Sport’ previsto per sabato 25 novembre. "Premieremo gli atleti meritevoli della scorsa stagione sportiva – conclude Frascatore – anche dal punto di vista sociale. Sarà ancora al Teatro Civico, con ospiti grandi nomi del passato".

Marco Magi