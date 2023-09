Sport e solidarietà a braccetto. Partono le ’Camminate del cuore’

Camminare fa bene alla salute e alla solidarietà. L’Associazione Tive6 continua a lavorare sodo per garantire salute e sicurezza ai cittadini. Dopo il progetto ’Hertz to Heart’ che ha donato defibrillatori a diverse frazioni della provincia, i volontari e gli amici di Matteo Tivegna continuano a onorare la sua memoria con iniziative dal forte valore sociale. Si chiamano “Camminate del Cuore” e uniranno allo sport la solidarietà, saranno due occasioni in cui si potrà contribuire alle azioni messe in campo per rendere la provincia della Spezia sempre più coperta dal punto di vista della sicurezza. A supportare l’associazione ci sono Enel, azienda dove Matteo lavorava e che segue con entusiasmo le iniziative, Coop Liguria che dà valore al coltivare il senso di comunità dei borghi e Uisp Sport per Tutti che da tempo collabora con l’associazione Tive6. Immancabile lo Spezia Calcio di cui Matteo Tivegna era grande tifoso, la squadra dà supporto all’iniziativa offrendo 50 biglietti distinti under 14 per i partecipanti, i quali potranno prendere parte alla lotteria e vincerli. La prima camminata sarà il 15 ottobre da Trebiano a Solaro, la seconda sarà il 22 ottobre da Maggiano a Sarbia.

Per iscriversi è possibile presentarsi il giorno stesso ai punti di partenza o prenotarsi sul sito, qui si trovano anche tutte le informazioni sull’associazione e i suoi progetti. La provincia della Spezia grazie a queste iniziative e ad una collaborazione delle istituzioni punta a diventare cardio protetta, si tratta di un risultato importante specialmente nei luoghi frequentati da ciclisti e camminatori, in particolare dove arriva la rete sentieristica e dove vengono compiuti sforzi atletici. Alla fine della camminata del 22 ottobre sarà installato il dispositivo a Sarbia e le prossime donazioni coinvolgeranno Cerri, Solaro e Campiglia. La quota di partecipazione sarà interamente devoluta per l’acquisto dei defibrillatori.

"La rete che si è creata ci permette di continuare ad onorare la memoria di Matteo Tivegna, ringraziamo anche i suoi genitori per essere sempre presenti – afferma Paolo Musetti – ma soprattutto voglio anche ringraziare i soccorritori che oltre ad essere sempre presenti nei momenti di bisogno, promuovono la consapevolezza sull’uso dei dispositivi e insegnano ad usarli. Siamo convinti che con la collaborazione di tutti si possa fare la differenza e salvare delle vite, per questo vi invitiamo a camminare con noi e a contribuire alla nostra causa. E dobbiamo ringraziare i nostri sponsor, senza i quali sarebbe impossibile ottenere questi grandi risultati"

Ginevra Masciullo