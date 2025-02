Sport come mezzo di inclusione . Esperienze del nostro territorio

Noi alunni della classe 4A della scuola primaria Ilaria Alpi di Sarzana abbiamo scelto di cogliere l’invito lanciato da Conad Nord-Ovest e di parlare quindi dello sport come mezzo di inclusione, per dimostrare che esso è importante e serve ad unire le persone. La nostra inchiesta ci ha permesso di conoscere vari attori dello sport, tra cui allenatori, volontari e atleti del territorio di Sarzana che si adoperano per permettere a tutti di giocare e stare con gli altri.

Il maestro di karate Federico Tonelli, persona di grande esperienza di sport e disabilità, ci ha raccontato che "un insegnante deve fornire e garantire a tutti le stesse opportunità e le stesse possibilità. Nel karate non esistono distinzioni legate a fattori discriminanti, ad esempio: età, sesso, nazionalità, presenza o meno di disabilità, o altro. Ovviamente, se ne tiene conto e se ne ha il massimo rispetto, proprio per consentire a chiunque la possibilità di praticare questa affascinante e meravigliosa arte marziale millenaria".

Nelle lezioni del maestro Tonelli, l’unico fattore che non deve mai mancare è l’aspetto ludico, ovvero il gioco. Ogni lezione che fa rappresenta per lui un arricchimento sia umano che culturale, che "mi consente di crescere sia come uomo che come maestro". Durante le nostre ricerche, abbiamo poi scoperto che, nel nostro territorio, lo sport agonistico per le persone disabili è una realtà. Ne sono testimoni atleti del basket come Roberta Di Martino e dell’atletica leggera, come il castelnovese Lorenzo Ricci, atleta paralimpico italiano che, tra i suoi vari successi, ha anche conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri piani alle Paralimpiadi che si sono tenute a Sydney nel 2000.

C’è poi una realtà che si impegna quotidianamente per promuovere l’inclusione. Si tratta di ‘Insieme per i diritti dei nostri figli’, l’organizzazione di volontariato di cui Andrea Perotti è il presidente. L’associazione, nata nel 2017, è costituita da genitori di ragazzi normodotati e con disabilità. I suoi scopi principali sono: aiutare ogni situazione familiare in difficoltà, con particolare attenzione alla disabilità, e informare e sensibilizzare la collettività attraverso la creazione di eventi studiati apposta per far conoscere il mondo della disabilità. Tra gli eventi svolti, ricordiamo il Torneo di calcio ‘Insieme per i diritti dei nostri figli’ del 16 aprile 2018, da cui è nata la nuova collaborazione tra l’associazione di volontariato e la società calcistica ‘Val di Vara 5 terre’.