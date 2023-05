Spogliatoi, docce fuori uso e spazzatura nei piazzali

Docce inagibili, serrature rotte, pavimentazioni che saltano e rendono difficile l’accesso alle strutture sanitarie di Asl5 . I problemi logistici e strutturali non mancano. Ma quando a questi, già di per sé pesanti, si aggiungono anche quelli relativi alla gestione dei rifitui, la situazione diventa pesante. Sono bastati alcuni scatti fotografici per immortalare alcune delle situazioni limite che vanno dalla doccia dello spogliatoio infermieri del Sant’Andrea usata come ricovero per parti di un infisso. Per non parlare delle condizioni igieniche della stessa decisamente inadeguate in qualunque struttura, figurarsi per un edificio sanitario. E poi che dire dei sacchetti di spazzatura sparsi all’ingresso di uno degli accessi, di via Mario Asso, al complesso ospedaliero. Mancano all’appello le foto del piazzale antistante il San Bartolomeo di Sarzana. Anche in questo caso spiccano le parti della pavimentazione letteralmente saltata. Per non parlare dei cumuli di detriti che campeggiano poco distanti. Eppure ogni anno Asl mette in bilancio svariate decine di migliaia per le piccole riparazioni o, come nel caso dello spogliatoio, il rifacimento dell’impianto elettrico. Non prevedono invece costi aggiuntivi lo smaltimento dei rifiuti che invece di essere abbandonati nel piazzale potrebbero essere smaltiti secondo le regole e in tempi congrui.