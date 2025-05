Il Camec a passi di danza

Danzatori dagli 11 ai 74 anni, in un progetto di Loredana Rovagna ispirato alla mostra ‘Morandi e Fontana. Invisibile e Infinito’, allestita al Camec e visitabile fino al 14 settembre. La performance ‘In! Visibili e Finite?’ – con la coreografia di Michele Abbondanza – sarà ripetuta due volte oggi, alle 17 e alle 18 (per una durata di circa 30 minuti), con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

A interpretare, in questo appuntamento al Centro d’arte moderna e contemporanea, in collaborazione, con Centro Studi Danza, Cantiere della Danza, Junior Golfo dei Poeti Danza di Loredana Rovagna, saranno: Anita Avena, Eugenia Baracchini, Rosa Barbolini, Martino Bellè, Amelia Bertuccelli, Chiara Bianchi, Caterina Biasotti, Camelia Cornea, Caterina Foce, Carla Guerrieri, Stefania Maggetti, Giacomo Morlando, Paola Oldoini, Lucrezia Ricci, Elio Servi, Costanza Sgambati e Stefania Storace. Il progetto ‘Corpi oltre’ di Loredana Rovagna è pensato per coinvolgere persone di età e livelli di formazione diversi, attraverso Laboratori di Teatrodanza con momenti di restituzione al pubblico. "Unico ed innovativo per la nostra città – dichiara Rovagna – è affidato ad interpreti spezzini e il Camec lo accoglie nella sua distintiva valenza di dialogo ed osmosi con le opere che abitano il museo. ‘Corpi oltre’ offre a tutti l’opportunità di vivere le energie di corpi danzanti nella loro verità, creando un nuovo luogo di incontro e scambio, in cui la danza diventa un mezzo di espressione, comunicazione, crescita culturale, promuovendo la partecipazione delle persone, valorizzando le diversità e offrendo un’opportunità unica di apprendimento e crescita artistica sotto la guida del coreografo di fama internazionale Michele Abbondanza". La performance finale, presentata in una sala espositiva del primo piano, è incentrata sul rapporto con lo spazio, l’opera d’arte, l’interazione con altri corpi e l’uso della musica. "Il laboratorio tematico, affidato ad un gruppo di 17 allievi, è stato preceduto da seminari di un weekend mensile da dicembre, al Centro Studi Danza, e la performance è frutto di un percorso condiviso e condotto dal maestro coreografo trentino, co-fondatore e co-direttore artistico della Compagnia Abbondanza/Bertoni, che, dagli anni 90, coltiva rapporti di collaborazione artistico-didattica con il Centro Studi Danza Di.Da. Dimensione Danza.

Marco Magi