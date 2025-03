Spiagge, lavori in corso. Giù le barriere alla Venere

I primi turisti sono attesi come di consueto per il ponte di Pasqua, prologo di una lunga stagione turistica che a Lerici in tanti – albergatori e commercianti in primis – si attendono a cinque stelle. Motivo per cui il Comune, nelle ultime settimane, ha impresso una decisa accelerazione ai lavori finalizzati alla sistemazione del litorale. Tanti i fronti aperti, a partire da quello – in via di risoluzione – dello smaltimento del materiale spiaggiato. Il Comune, che ha emesso la solita ordinanza per l’abbruciamento dei residui vegetali spiaggiati, si è nel frattempo fatto carico della pulizia e dello smaltimento della legna e delle plastiche accumulate su spiagge e scogliere di competenza, come la spiaggia della Marinella, la scogliera di San Terenzo e Lerici, la zona della scogliera e della spiaggia della vittoria a Tellaro. Nelle spiagge in concessione l’opera di pulizia è portata avanti dai gestori. Due, invece, le opere pubbliche destinate a migliorare la fruibilità delle spiagge, nello specifico quelle della Venere Azzurra e di Fiascherino.

"Nel prossimi giorni partiranno i lavori per la realizzazione della rampa alla Venere Azzurra per consentire l’accesso all’arenile senza limitazioni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lerici, Marco Russo (nella foto) –. Per il progetto, abbiamo preso spunto dallo studio di fattibilità che ci era stato proposto dall’istituto per geometri Cardarelli, affinandolo in una progettazione esecutiva che è stata poi la base per l’affidamento dei lavori. Contiamo per fine giugno di poter consegnare alla comunità la nuova rampa". Novità anche a Fiascherino, dove alla fine del 2023 la mareggiata aveva inferto ingenti danni alle strutture utilizzate come chiosco e ricovero attrezzi della spiaggia libera attrezzata. Il Comune, dopo che lo scorso anno aveva eseguito la messa in sicurezza con l’asportazione dei materiali, ora è pronta a investire nuovamente. "A breve stanzieremo fondi per un primo intervento di ripristino: 20mila euro destinati alla realizzazione di una struttura mobile che ospiterà uno spogliatoio e i servizi igienici" rilancia Russo, che pone l’accento anche su un altro intervento iniziato nei giorni scorsi a San Terenzo, ovvero quello di rimodellamento dei fondali della baia, soggetti a insediamento a causa delle mareggiate e delle correnti marine.

Un fenomeno che incide sia sulla qualità sociale sia sulla nautica, rendendo difficile il transito delle piccole barche della nautica sociale santerenzina. "I lavori dovrebbero terminare in dieci giorni, e consistono nello spostare all’esterno della diga la sabbia che si è accumulata – specifica l’assessore ai lavori pubblici – . Questo intervento permetterà di aumentare la profondità del fondale all’interno della baia, migliorando la navigazione e la qualità delle acque. Come tutti gli anni, il corso del canale Lizzarella verrà deviato sullo scolmatore, proprio per evitare che non arrivi l’acqua del canale sulla spiaggia di San Terenzo. Tra oggi e domani, alla Venere Azzurra anche l’intervento al Pertuso col disgaggio di materiale roccioso instabile. In attesa di interventi rimangono invece le caratteristiche spiagge di San Giorgio, dietro il castello di Lerici.

La prima, sarà l’unica che potrà essere fruibile, per effetto dei lavori di messa in sicurezza del versante effettuati negli ultimi anni dai privati proprietari delle aree sovrastanti la spiaggia. Le altre invece rimarranno ancora off limits, con il Comune che però da tempo lavora per la messa in sicurezza anche dei versanti di competenza: già pronta la progettazione definitiva delle opere, che vale 1,3 milioni di euro, con il Comune che sta cercando finanziamenti per dare corso all’imponente opera di messa in sicurezza. "Stiamo lavorando per ottenere i fondi – spiega Russo – l’obiettivo è quello di realizzare un intervento simile a quello portato a termine con successo sul versante che sovrasta la spiaggia della Marinella.

