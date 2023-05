Spiagge, canoni annuali non pagati Comune e tre gestori in tribunale

Volano le carte bollate sulle spiagge di Lerici. È battaglia tra l’amministrazione comunale e tre dei sette gestori delle spiagge attrezzate, intenzionati a non saldare i canoni annuali relativi alle rispettive concessioni demaniali. Un tema affrontato nei giorni scorsi in commissione consigliare e poi anche in consiglio comunale, e che è culminato nei provvedimenti con cui la giunta comunale guidata da Leonardo Paoletti ha assoldato un legale spezzino per far valere le proprie ragioni. Una battaglia destinata a viaggiare su un doppio binario: quello legato alla volontà dell’amministrazione di recuperare coattivamente i canoni non pagati, pari a 376.343,21 euro, e quello promosso dalle stesse tre società, che hanno impugnato davanti al Tar il diniego del Comune a riconoscere una riduzione dei canoni demaniali per il 2021, anno ancora interessato dagli effetti della pandemia di Covid19. Secondo quanto messo nero su bianco nella delibera che autorizza il sindaco a proporre un’azione esecutiva per il recupero dei crediti, una società non sarebbe in regola coi pagamenti dei canoni per il 2018, 2019 e 2021, mentre due società non avrebbero versato nulla nel 2021. "I tentativi bonari e informali posti in essere da parte dell’ente comunale al fine di recuperare il pagamento dovuto, sono risultati infruttuosi, c’è la necessità di promuovere l’azione esecutiva" si legge nella delibera con cui il Comune ha deciso di avviare il recupero coatto dei crediti maturati.

Il secondo contenzioso, davanti ai giudici del Tar, è strettamente connesso al primo e vede i gestori delle tre spiagge attrezzate chiedere non solo l’annullamento del provvedimento con cui l’ente nel marzo scorso aveva negato la riduzione dei canoni per il 2021, ma anche la condanna del Comune al risarcimento danni. Le udienze si terranno nelle prossime settimane. La giunta si è costituita in giudizio, individuando in Francesco Marzano l’avvocato che dovrà far valere le ragioni comunali davanti ai giudici genovesi. Il Comune dal 2017 al 2022 ha incassato 2.358.243,26 euro dal pagamento dei canoni demaniali relativi alle 7 spiagge attrezzate: al computo mancano i denari che nel 2020 l’amministrazione, in piena pandemia, ha deciso di non riscuotere.

mat.mar.