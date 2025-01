Spezzini in palla tanti successi nei tornei Tpra

Una stagione straordinaria per il tennis spezzino. I numeri del circuito nazionale Tpra confermano il grande successo della formuna che impegna tennisti dei circoli provinciali nelle sfide di singolare, doppio, doppio misto maschile e femminile. Nel 2024 si sono svolti 59 tornei, di cui 34 doppi, con 903 partecipanti e 73 esordienti. Il Tpra spezzino ha portato a casa 11 titoli regionali e un trionfo nazionale a Roma con Tulliani nel singolare Expert. Le gara a squadre, coppa di doppio e coppa Italia, hanno coinvolto ben 52 team. Le formazioni spezzine si sono affermate, a livello regionale, in 5 competizioni partecipando successivamente alla fase nazionale raggiungendo tre quarti di finale e classificandosi tra le prime otto in italia.