Spezia-Verona si gioca al Mapei di Reggio Emilia. Retrofront della Lega calcio

La Spezia, 6 giugno 2023 – Alla fine ha prevalso il buonsenso. Spezia-Verona, gara unica di spareggio che deciderà la terza e ultima retrocessa in Serie B, non si giocherà a Udine, ma a Reggio Emilia, sempre domenica alle 20.45.

Torna, insomma, sui propri passi la Lega calcio di Serie A, dopo le proteste arrivate da più parti, in virtù della decisione che portava la sfida in Friuli, con il comunicato numero 240 di oggi: dai sindacati di polizia per le questioni di ordine pubblico, che avrebbero portato, logisticamente, a dei problemi legati al tragitto concomitante dei due gruppi opposti di supporter, ma anche dalle autorità, a cominciare dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

Si giocherà, dunque, al Mapei Stadium - Città del Tricolore, e dopo i 90 minuti, eventualmente subito i calci di rigore senza supplementari. A quel punto verrà definito chi si aggiungerà a Sampdoria e Cremonese, già retrocesse da alcuni turni.

Le proteste erano arrivate, naturalmente, anche dai tifosi spezzini, ma da più parti anche extra club, si era ritenuto la soluzione iniqua, visto che dalla Spezia a Udine ci sono circa 200 chilometri di strada in più, rispetto a chi parte da Verona.

A questo punto, si prepara un vero esodo, anche se, visto il rischio di ritrovarsi i supporter delle due compagini mescolati in alcuni settori dello stadio, si sta valutando l'ipotesi di aprire soltanto le due curve, circa 5000 spettatori ciascuna. Va considerato che dalla Spezia erano previste molte più persone (ricordando che in alcune occasioni, vedi nel 2014 gli ottavi di Coppa Italia a San Siro con il Milan, andarono in 7000), così siamo certi si scatenerà presto la corsa al biglietto.

Marco Magi