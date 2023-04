Spezia-Torino il giorno del raduno dei bersaglieri

C’è una data del calendario dello Spezia che inizia già a preoccupare. E’ il 28 maggio, quando è in programma la penultima giornata di campionato con Spezia-Torino. In quella data la città ospita il raduno nazionale dei bersaglieri, che proprio nella mattinata della domenica saranno protagonisti della sfilata per le vie del centro. Si tratta ovviamente di un problema logistico, perché il raduno nazionale dei bersaglieri richiamerà in città migliaia di persone, come era peraltro già accaduto nel 2000. E se la partita Spezia-Torino, come da calendario, dovesse essere giocata alle 15, sarebbe una concomitanza assai scomoda. Prima di tutto perché in quella giornata arriveranno parecchi pullman da tutta Italia e non potranno essere parcheggiati in viale Fieschi, come avviene di solito, se ci sarà la partita. E aggiungiamoci l’arrivo dei tifosi del Torino che si mescolerebbe pericolosamente alla sfilata dei bersaglieri. Come si potrebbe risolvere il problema? Spostando la partita Spezia-Torino in un altro giorno o in un altro orario. Non al sabato, perché anche in quella data c’è il raduno dei bersaglieri che dura più giorni.

Si potrebbe andare al lunedì, ma ecco la considerazione che alla penultima di campionato con lo Spezia (auguriamoci di no) in lotta per non retrocedere, dovrebbe essere garantita la contemporaneità con le altre squadre coinvolte. Al momento l’unica certezza è che Spezia-Torino non si può giocare domenica 28 maggio alle ore 15.

Massimo Benedetti