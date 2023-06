“Comprare lo stadio Picco? Perché no”. Lo Spezia ne parla con il Comune

La Spezia, 15 giugno 2023 – Lo Spezia Calcio compra lo stadio Picco? È più di un intendimento, quello maturato in questi mesi dalla società di via Melara, e messo nero su bianco in una lettera recapitata a Palazzo civico alla fine di maggio. Un’accelerazione ai rumors che circolavano da mesi, e che ha spinto l’altro ieri la giunta comunale guidata dal sindaco Pierluigi Peracchini ad adottare alcune significative modifiche alla convenzione che regola i rapporti tra Comune e società sportiva per l’utilizzo dello stadio cittadino. Con i lavori per l’ammodernamento della casa delle Aquile iniziati da qualche giorno, l’opzione d’acquisto chiesta e ottenuta dallo Spezia per garantirsi la piena proprietà dell’impianto sportivo può rappresentare un ulteriore tassello della volontà dei Platek di continuare a investire nel progetto iniziato ormai due anni fa e culminato nei giorni scorsi con la dolorosa retrocessione in Serie B. La lettera dello Spezia Calcio risale allo scorso 31 maggio: all’interno, la richiesta di inserimento nella convenzione di una opzione di acquisto dello stadio "secondo parametri valutativi che considerino la struttura nello stato di fatto antecedente agli investimenti previsti per il complessivo restyling dell’impianto", ovvero quelli in corso di svolgimento e che porteranno la capienza del Picco a 12.094 posti, ovvero oltre la soglia dei 12.000 posti prevista per la partecipazione al campionato di Serie A. Una richiesta che il Comune ha giudicato positivamente, anche alla luce del recente inserimento, nel Piano comunale delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, della potenziale vendita dello stadio di viale Fieschi.

Nella convenzione è stato così inserito un comma relativo all’opzione d’acquisto che la società potrà esercitare entro tre anni dalla firma, sulla base di un importo che sarà individuato attraverso una perizia dell’Agenzia delle Entrate, ma al netto dei lavori che saranno realizzati in questi mesi dalla società. Lo stesso comma prevede che lo Spezia, in caso di acquisto, oltre alla somma stabilita dovrà restituire anche il finanziamento pubblico di 4 milioni di euro ottenuto per i lavori avviati in questi giorni: 3,8 milioni dalla Regione Liguria, cui si sommano 200mila euro di fondi comunali. Non è tuttavia l’unica novità della convenzione che sarà sottoscritta a breve tra Comune e Spezia Calcio. La società di via Melara, a scomputo degli oneri di urbanizzazione da versare al Comune per le opere in corso di realizzazione al Picco – e quantificati in circa 160mila euro – commissionerà e metterà a disposizione di Palazzo civico una progettazione riguardante la complessiva ridefinizione della viabilità esterna allo stadio Picco, con l’obiettivo di rendere maggiormente compatibile la presenza dell’impianto sportivo in una delle aree maggiormente trafficate e problematiche della città, dove non sono mancate le criticità proprio in concomitanza con lo svolgimento delle partite dello Spezia. In questo modo, il Comune entrerà in possesso di un progetto da appaltare per risolvere in maniera definitiva uno dei problemi principali legati allo svolgimento delle gare casalinghe.