Spezia, grande successo per la Casa di Babbo Natale in piazza

La Spezia, 26 dicembre 2024 - La Casa Di Babbo Natale a piazza Europa della Spezia è stato un grandissimo successo il 23 e 24 dicembre. La piazza si è trasformata in un angolo incantato del Natale, accogliendo bambini e famiglie per "La Casa di Babbo Natale". Dalle ore 16, l’atmosfera di festa e allegria ha invaso la piazza, creando momenti di pura magia per grandi e piccini. I piccoli, emozionati, hanno avuto anche la possibilità di scattare foto ricordo insieme a Babbo Natale, che ha raccolto con gioia tutte le letterine, regalando un sorriso a ogni bambino. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per creare ricordi speciali, mentre le famiglie si sono immerse nella magia delle festività. Organizzato dall’agenzia Ema70 con il patrocinio del Comune della Spezia, "La Casa di Babbo Natale" ha fatto parte della rassegna "La Spezia in Festa 2024". Con una partecipazione numerosa e piena di sorrisi. "La Casa di Babbo Natale" è stato dunque un grande successo, regalando momenti indimenticabili a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare.