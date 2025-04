Spezia, futuro a stelle e strisce. Sul tavolo anche altre trattative. Da Roberts le maggiori garanzie

Dagli Usa agli...Usa, passando (rapidamente) per l’Australia: il futuro a ’stelle e strisce’ dello Spezia Calcio, dopo il breve interregno di Fc32, vivrà alcuni passaggi cruciali già nei prossimi giorni con l’arrivo a Spezia di Thomas Roberts (nuovo proprietario, attraverso la ’Ram Spezia Holdings Lp’) e di Charlie Stillitano, componente dell’attuale cda che assumerà la carica di presidente. ’Atterraggio’ nel Golfo previsto martedì o mercoledì, a ridosso del match con la Salernitana del 1° maggio, il primo al Picco sotto l’egida della nuova proprietà.

Proprio Stillitano ha avuto un ruolo chiave nel passaggio di consegne, fra le tante soluzioni sul tavolo quella di Roberts è stata la più concreta e di facile realizzazione. In corsa per rilevare lo Spezia c’erano infatti altre realtà imprenditoriali, tutte straniere, mentre nessun interessamento è arrivato dall’Italia. Altrettanto importanti saranno i prossimi mesi, l’arrivo della nuova proprietà getta una ventata di stabilità sul sistema-Spezia dove negli ultimi mesi si erano addensate non poche nubi, fra incertezze economiche e stipendi pagati con qualche settimana di ritardo, che avevano provocato preoccupazione fra i tifosi.

Alla nuova proprietà ora il compito di dare una assetto stabile allo Spezia in un’ottica di sviluppo. Sul piatto c’è una squadra in piena corsa per il ritorno in serie A, che rappresenterebbe un immenso valore aggiunto. Non solo: rispetto alla passata stagione è raddoppiata la quota-spettatori e come tale gli incassi. Da valutare invece il futuro del ’Ferdeghini’ utilizzato in forza di un lungo contratto di affitto con la società in capo a Volpi: finora non è stato fatto alcun passo per un acquisto della struttura, ma non è escluso che possa accadere in futuro.

Claudio Masseglia