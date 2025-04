Spezia, donato un defibrillatore in memoria di Michelangelo Orlandi

La Spezia, 23 aprile 2025 – Il 23 aprile nei locali del Comando dei Vigili del Fuoco della Spezia, la Pubblica Assistenza della Spezia ha donato al Comando un defibrillatore acquistato in memoria di Michelangelo Orlandi, morto prematuramente in un incidente stradale. In concomitanza con l’avvio delle attività presso il nuovo Centro di Formazione del Comando, si è ritenuto opportuno destinare il dispositivo a questa struttura, associando simbolicamente il suo ricordo alla funzione salvavita del presidio donato. Nell’aula Magna del Comando, anche a seguito delle recenti disposizioni inerenti il lutto nazionale per lab morte del Pontefice, la donazione del defibrillatore è stata effettuata in modo sobrio e consono alla circostanza. Come si legge nella nota a firma del Comandante Francesca Conti, la celebrazione è avvenuta alla presenza dei familiari del compianto Michelangelo , di numerosi militi della Pubblica Assistenza, del Direttore Regionale dei VV.F. per la Liguria Vincenzo Lotito e del Vice Prefetto Roberta Carpanese. Il Parroco del Comando ha impartito la benedizione al dispositivo donato e ha voluto ricordare con una preghiera la memoria di Michelangelo.