Pronto a dare una mano dentro e fuori dal campo, il neo capitano Petko Hristov che parla, ieri, ultimo giorno del ritiro dello Spezia in Valgardena (gli allenamenti poi riprendono a Follo lunedì). "Mister D’Angelo mi chiede di dare una mano ai ‘braccetti’ di difesa e di coprire loro le spalle quando vanno in attacco – dichiara il difensore bulgaro –, ma è una cosa che mi piace, che mi tiene sempre in allerta". Cambia il portiere e serve aggiustare gli automatismi. "La comunicazione nel reparto arretrato è fondamentale. Fin dal suo arrivo abbiamo cercato di lavorare anche su questo aspetto. Sarr saprà darci una grande mano con le sue qualità e la sua personalità". L’importanza del pubblico allo stadio. "Spero di poter regalare tante soddisfazioni ai nostri tifosi, che ci seguono sempre con trasporto. Vorrei poter giocare sempre in un Picco pieno, con l’atmosfera incredibile vista nell’ultimo atto dello scorso campionato contro il Venezia". Quattro anni con addosso la maglia bianca, vivendo anche momenti personali difficili. "Rispetto al mio arrivo – conclude – sento di essere cresciuto molto e di aver maturato tanta esperienza, giocando in tante posizioni, fino a diventare un centrale a tutti gli effetti. Ma vorrei migliorare ancora".

m. magi