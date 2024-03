Specializzazione di giovani laureati. Tre milioni di euro per i voucher La Giunta regionale della Liguria ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per favorire la specializzazione dei giovani laureati liguri. L'obiettivo è erogare voucher per coprire i costi di master e corsi post laurea. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 aprile. Il programma ha già avuto successo nel 2019, coinvolgendo almeno mille giovani.