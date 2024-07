‘Specialista del trasporto passeggeri', via al corso per autisti Atc

La Spezia, 22 luglio 2024 – Si chiama 'Specialista del trasporto passeggeri' il nuovo corso per autisti sviluppato dalla Scuola Nazionale dei Trasporti e Atc esercizio, finanziato dalla Regione Liguria. Il corso era stato indetto da un bando pubblico rivolto a disoccupati o inoccupati al fine di formare nuove figure professionali, di cui almeno il 60% dei partecipanti che lo superano sarà assunto da Atc Esercizio. Si tratta, in particolare, del primo bando sviluppato in questa modalità, di cui La Spezia è la prima città in Liguria ad iniziare la formazione delle otto persone ammesse al corso.

“Il nuovo corso per autisti del trasporto pubblico – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – è il frutto di un lungo iter amministrativo che ci ha consentito di realizzare questa rilevante iniziativa, finalizzata alla formazione di nuovo personale. La nostra città è la prima nella Regione ad implementare questo progetto, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nell'affrontare le esigenze legate alla carenza di autisti nel settore”.

Il corso prevede 600 ore di formazione, di cui una parte teorica, che si svolgerà presso la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica e una parte di formazione pratica, finalizzata ad approfondire gli aspetti tecnico-operativi delle attività lavorative svolte all’interno dell’impresa; quest’ultima prevedrà anche le esercitazioni pratiche per il conseguimento delle patenti D e CQC.

All’incontro erano presenti tutti gli otto studenti del corso, il presidente di Atc Franco Pomo, l’amministratore delegato di Atc Giovanni Copello e il presidente della Scuola Nazionale Trasporti e logistica Pier Gino Scardigli.