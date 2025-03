Spazio ai ’Libri che sVezzano’. Gli incontri con Mara Pace

Proseguono a Vezzano gli incontri per genitori nell’ambito dell’iniziativa ’Vezzano comunità educante’. Dopo due appuntamenti in presenza sull’educazione alimentare e altri con la Polizia di Stato sui rischi dell’utilizzo del web, mercoledì 12 e 26 marzo alle 18 si terranno due incontri online con Mara Pace, giornalista di Andersen, la rivista e il premio dei libri per bambini e ragazzi, ed esperta di letteratura per l’infanzia. "Abbiamo coniato il titolo ’Libri che sVezzano’ insieme alla nostra relatrice" spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Mezzani, "nel primo incontro la relatrice fornirà consigli di lettura e spunti pratici per i familiari dei bambini da 0 a 6 anni, mentre il secondo, il 26 marzo, si rivolgerà a genitori e nonni dei bambini da 7 a 10 anni" Per informazioni collegamento web rivolgersi all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Vezzano telefonando allo 0187-993122 o consultare il sito istituzionale www.comune.vezzanoligure.sp.it nella sezione ’Vivere il Comune’ o la pagina facebook del Comune dove sono riportati QR e link per diretta Youtube.