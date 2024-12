Spazi in più per i dehors al mare . La Regione approva la proroga

E’ stata approvata dalla giunta regionale la possibilità per i Comuni di ampliare i dehors dei bar e ristoranti sulle aree demaniali marittime di tutta la Liguria fino al 31 dicembre 2026. "Si tratta – ha spiegato l’assessore Marco Scajola – di una misura attesa dal territorio che ha dato risultati importanti e che quindi abbiamo provveduto a estendere, per la prima volta in modo biennale. Il provvedimento in oggetto ha dimostrato la propria efficacia rivelandosi fondamentale negli anni precedenti. Proroghiamo quindi un’importante opportunità per i Comuni per poter organizzare le proprie attività turistico e commerciali, sfruttando al meglio le aree demaniali marittime".