Spazi Coworking per i giovani nel fondo confiscati alla criminalità organizzata

La Spezia, 1° aprile 2025 – Gli spazi di coworking all’interno dello stabile di viale Mazzini 45, da domani, mercoledì, saranno utilizzabili. Nei mesi scorsi il Comune della Spezia ha espresso all’'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata' la manifestazione d’interesse per immobili vari confiscati alla criminalità organizzata siti nel proprio Comune. A seguito della richiesta, l’Agenzia ha riservato all’ente locale proprio il fondo in viale Mazzini n. 45.

“Questo nuovo spazio di coworking rappresenta un'opportunità unica per i giovani imprenditori e professionisti della Spezia, offrendo un ambiente stimolante e collaborativo per sviluppare le proprie idee e progetti. – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Un atto concreto che dimostra la volontà dell’amministrazione di trasformare spazi sottratti alla criminalità organizzati in luoghi di crescita e condivisione per tutta la collettività”.

“Queste postazioni sono un’opportunità per i nostri giovani che all’inizio dell’attività lavorativa non riescono ancora a sostenere i costi di uno spazio esclusivo – dichiara l’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi – . Siamo orgogliosi di aver completato il percorso virtuoso di recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata, riqualificandolo e mettendolo a disposizione della nostra comunità”.

Il Comune si è quindi attivato e ha partecipato ad un bando regionale al fine di realizzare i lavori all’interno del fondo, trasformandolo in un moderno centro di coworking capace di offrire un ambiente ideale per il lavoro e lo scambio di idee, con costi sostenibili per i giovani imprenditori e professionisti che si affacciano al mondo del lavoro. Il nuovo spazio è dedicato ai giovani under 35, imprenditori e lavoratori autonomi/professionisti, offrendo un ambiente ideale per il lavoro e lo scambio di idee a costi accessibili.

Servizi Offerti: tre postazioni di lavoro individuali, connessione Wi-Fi, armadio personale, sala riunioni con 6 sedie, servizi igienici, inclusi quelli per disabili, pulizia degli spazi comuni.

Gli spazi e i locali sono prenotabili e utilizzabili tramite la compilazione di istanza on-line al seguente indirizzo: https://www.comune.laspezia.it/servizi/vita-lavorativa/coworking.

La richiesta deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data di utilizzo. Gli spazi saranno accessibili dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, esclusi i giorni festivi.

La consegna delle chiavi avverrà presso l'Ufficio C.d.R. Patrimonio, previo versamento di un deposito cauzionale di 10 euro, che sarà restituito alla riconsegna delle chiavi. Il pagamento deve essere effettuato tramite bollettino PagoPa. Tariffe: oraria 5 euro, 25 la giornaliera, 75 la settimanale, 250 la mensile.