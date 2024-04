Spezia, spacciatore denunciato nel quartiere Umbertino

La Spezia, 17 aprile 2024 – Spacciatore denunciato dalla polizia nel quartiere Umbertino. Nella serata di ieri, gli operatori della squadra volante impegnati in un servizio di controllo in quella zona, hanno visto un giovane dall'atteggiamento nervoso e inquieto.

L’attenzione degli agenti si è rivolta poi, a pochi passi dall'uomo, ad una busta contenente hashish nelle adiacenze del muro esterno di un palazzo, hanno deciso di sottoporlo ad accurato controllo. Con sé aveva consistente quantitativo di hashish. Non avevo un'occupazione stabile e avendo a disposizione banconote di vario taglio all’interno del portafoglio, i poliziotti hanno desunto che la detenzione di stupefacente non fosse mirato all'uso personale bensì per un’attività di spaccio.

Condotto negli uffici della questura per gli accertamenti foto-dattiloscopici, il 26enne è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre nella stessa serata, gli agenti della squadra volante hanno contestato la violazione amministrativa riconducibile alla detenzione per uso personale ad un ulteriore soggetto, provvedendo pertanto a sequestrare la sostanza stupefacente rinvenuta.