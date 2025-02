Spaccia droga dentro al bar del Tribunale: arrestato dai finanzieri

Il locale è certamente insolito per un certo tipo di commercio. Ma probabilmente proprio per la collocazione al di sopra di ogni sospetto è stato evidentemente ritenuto sicuro e lontano da occhi indiscreti. Ma ieri mattina a fare colazione nel frequentatissimo bar a piano terra del Tribunale spezzino tra i clienti in attesa del caffè c’erano anche i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria spezzino guidato dal maggiore Andrea De Gennaro che hanno così colto in flagranza Giovanni Cellini mentre spacciava una dose all’interno del suo esercizio frequentatissimo da avvocati e personale del Tribunale. I militari delle fiamme gialle hanno sospettato qualcosa e immediatamente bloccato l’operazione di scambio di una dose di circa 3 grammi di sostanza per poi effettuare una perquisizione prima all’interno del locale e successivamente anche nell’abitazione in città. Un controllo che ha portato alla scoperta complessivamente di circa 50 grammi di sostanza risultata poi essere cocaina. Dopo le procedure di rito svolte nella caserma di viale San Bartolome l’uomo, difeso dagli avvocati Davide Garbini e Daniele Caprara, è stato così arrestato e posto ai domiciliari in attesa del rito della direttissima prevista per stamani. Il quarantenne comparirà di fronte al giudice Luisa Carta.

m.m.