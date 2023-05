Sottosegretario Frassinetti in visita al liceo Costa e al conservatorio

Il sottosegretario all’Istruzione e al merito, Paola Frassinetti sarà in visita oggi alla Spezia. Alle 10 parteciperà alla celebrazione dei cent’anni del liceo classico ’Lorenzo Costa’, insieme a docenti e studenti, che, in sinergia con il liceo artistico Cardarelli, hanno condotto uno studio di ricerca di materiale storico delle biblioteche e degli archivi pubblici della città. Alle 11.30 il sottosegretario sarà poi al conservatorio ’Giacomo Puccini’ per visitare l’istituto di studi musicali. A seguire incontrerà il sindaco Pierluigi Peracchini.