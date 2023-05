Sotto stretta sorveglianza L’Umbertino al setaccio

Sale la mobilitazione delle forze di polizia per contrastare abusi e reati dopo le recenti notti calde nel quartiere Umbertino. L’ufficio Controllo del Territorio della Questura, affiancato da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, giovedì sera è stato impiegato nella zona del centro cittadino e del quartiere Umbertino per un servizio straordinario con finalità di prevenzione e repressione dei reati in genere. Numerosi sono stati i passaggi effettuati dalle pattuglie nelle vie e nelle piazze del centro cittadino, e nel corso del servizio, venivano controllati alcuni esercizi pubblici senza rilevare criticità, ed identificate 43 persone, delle quali 21 con precedenti penali.

I controlli sono proseguiti anche nella serata di venerdì. Qui l’offensiva è stata sinergica: Polizia di Stato, Carabinieri,Guardia di Finanza, Polizia Locale, Asl e Ispettorato del lavoro. Le forze si sono coordinate per effettuato una serie di controlli amministrativi. Risultato: sanzioni a carico di diversi esercizi pubblici. In particolare l’ASL sanzionava un locale del centro città per mancato adeguamento a prescrizioni sulla corretta conservazione del cibo, ed altre venivano applicate ad un Circolo di via Roma per la violazione di diverse prescrizioni amministrative. I controlli sono proseguiti fino a tarda sera, con particolare riferimento alle verifiche per il rispetto dell’ordinanza del Comune volta a vietare la vendita delle bevande alcoliche in alcune zone del centro cittadino. Operatori della Polizia Locale controllavano alcuni minimarket di piazza Cesare Battisti, di via del Prione e in ultimo in via Chiodo, dove veniva sanzionato il titolare per aver venduto bevande alcoliche in violazione della predetta ordinanza. Diversi gli interventi in via Gioberti e in piazza del Bastione al fine di interrompere la diffusione musicale riprodotta da casse, episodi per cui venivano identificate due persone, una straniera e un cittadino italiano.

Intorno alle 23, nei pressi di Piazza Brin. gli agenti della Polizia di Stato, procedevano ad un controllo nei confronti di un cittadino straniero che, avvicinatosi ad un gruppo di ragazzi, alla vista degli operatori cercava di liberarsi di un involucro; all’interno c’era una modica quantità di cocaina e hashish, già suddivisa in dosi. L’uomo, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, trovato in possesso anche di un coltello da cucina, veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il servizio proseguiva fino a tarda sera al termine del quale risultavano identificate 71 persone.