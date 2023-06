Sostenibilità nautica, riconoscimenti alle migliori tesi di lauera

Riconoscimenti del Rotaract e del Rotary Club della Spezia alle migliori tesi di laurea elaborate dagli studenti del campus universitario in tema di sostenibilità nella nautica. L’iniziativa, nata nel 2021, vuole incentivare la ricerca e la progettazione di barche a basso impatto ambientale e di modelli industriali di business per traguardare l’eco-obiettivo.

Ecco i premiati per le tesi in Design navale e nautico: primi, con elaborato a quattro mani, Davide Catapano ed Elia Maccoppi; secondi Giulia Ferrara e Francesca Puzziello Francesca. In Design del Prodotto e della Nautica, prima Greta Lottari, seconda Francesca Bellotti Francesca. In Yacht Design, prima Maddalena Minasi, secondi Andrea Munafò e Edoardo Sommovigo.

"L’evento - dice il presidente del Rotaract Filippo Bertani (nella foto)- ha evidenziato come l’offerta formativa che caratterizza il Campus spezzino, unica in Italia per quanto riguardo il settore navale e nautico, è perfettamente allineata con le esigenze del tessuto industriale che caratterizza il nostro territorio".