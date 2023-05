Sostegno alle associazioni locali Lerici mette sul piatto 150mila euro "Uniti nello sviluppo del territorio"

Poco meno di 150mila euro per sostenere le associazioni culturali e sportive del territorio nell’organizzazione di eventi estivi in grado di promuovere la pratica dello sport, di intrattenere la collettività e di accogliere visitatori e turisti. Nei giorni scorsi, la giunta guidata da Leonardo Paoletti ha approvato l’erogazione di contributi a favore di numerose realtà associative e sportive del territorio lericino, con l’obiettivo di "contribuire allo sforzo compiuto per perseguire l’obiettivo di una sinergia volta alla realizzazione di iniziative condivise. Le proposte presentate dalle associazioni corrispondono alle intenzioni di realizzare eventi di intrattenimento e manifestazioni culturali e sportive che rappresentano uno strumento di ampio interesse nei confronti della popolazione residente e che costituiscono una valida opportunità per incrementare l’offerta turistica" si legge nella delibera di riparto dei fondi comunali tra ventitré associazioni.

Per quanto riguarda le iniziative sportive, alla sezione lericina della Lega Navale e alla Casano Ssd andranno 10mila euro, mentre all’associazione Stelle nello Sport 3mila euro. Alla borgata marinara di Lerici 2500 euro, 10mila al comitato delle borgate, 1500 euro alla Lerici Nuoto Master, 3mila alla Running Station team, 2000 alla Lerici Sport, 500 euro alla Uisp La Spezia, 1500 euro alla Csi Venere Azzurra e alla Lerici Bike, 500 euro al Cs Pugliola e all’Asd Patina Lerici. Per ciò che riguarda la realizzazione di eventi culturali, 60mila euro saranno erogati all’associazione Suoni dal Golfo per la realizzazione del Lerici Music Festival, 15mila alla Pro Loco di San Terenzo, 10mila all’associazione del Premio LericiPea, 4mila euro alla confraternita di Sant’Erasmo, 2mila al circolo Arci di Solaro e alla Coop 1° maggio, 700 euro alla Compagnia Marilontani, 4mila a La Serra Artidea, 500 euro alla parrocchia di San Francesco e 2mila alla TedxLerici.