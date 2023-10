Sos occupazione: in Rete per migliorare i servizi a La Spezia

Il centro per l’impiego della Spezia parteciperà al progetto della Rete per il lavoro e Sportello Infolavoro in accordo con la Regione Liguria. L’accordo è stato siglato dal sindaco spezzino Pierluigi Peracchini e l’assessore regionale con deleghe al lavoro Augusto Sartori. La Rete è rappresentata da soggetti pubblici e privati che operano a livello provinciale sul tema del lavoro e della formazione. "Rinnoviamo e ampliamo - ha spiegato l’assessore Augusto Sartri - con l’ingresso di Alfa Liguria e di tanti Comuni dello spezzino una Rete per il Lavoro che, anno dopo anno, è andata crescendo in maniera sempre più cospicua. Persone più fragili e con meno strumenti, che si rivolgono spesso al Comune per un aiuto, hanno le indicazioni giuste per avere poi col Centro per l’Impiego un orientamento dedicato e un supporto nella ricerca di un lavoro. Considerando inoltre che presso il Cpi si fanno spesso anche incontri di coordinamento con l’operatore di sportello di Infolavoro del Comune della Spezia, si può quindi definire un lavoro di rete e di squadra a tutto tondo per dare un servizio completo sul territorio". Fanno parte del progetto le scuole, attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, il Centro per l’Impiego della Spezia, le associazioni di categoria, i sindacati, gli enti di formazione, le agenzie per il lavoro (ApL), gli enti del terzo settore e quelli di ricerca. In questi anni lo sportello è cresciuto molto grazie alla Rete per il Lavoro – dichiara il sindaco della Pierluigi Peracchini – la sua forza sta infatti proprio nella capacità dei tanti soggetti aderenti di fare sistema per comunicare le svariate opportunità formative o lavorative del nostro territorio".