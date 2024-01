Soldini uomo di mare e solidarietà. Un premio dalla Mutuo Soccorso

"Un grande uomo di mare con un forte impegno verso la solidarietà". Con questa motivazione il Consiglio della Società Marittima di Mutuo Soccorso Aps 1852 di Lerici, ha deciso di assegnare al navigatore e grande velista Giovanni Soldini il premio “Marittima alla Solidarietà in Mare“ per il 2023. La cerimonia di consegna del premio è in programma domani alle 11 sulla terrazza del Circolo della Vela - Erix, seguita da una chiacchierata con il grande velista coordinata e moderata dal giornalista Massimo Minella. Soldini, impegnato sino a dicembre in varie regate attorno al Mondo a bordo di “Maserati Multi70”, ha accolto la notizia con piacere. Il premio “Marittima alla Solidarietà in Mare”, è assegnato a persone ed enti che si sono particolarmente distinti nella solidarietà in mare.

"La motivazione del premio – spiega Bernardo Ratti, presidente della Società Marittima – è relativa all’impegno di Giovanni Soldini nella solidarietà che ha sempre perseguito, a terra come in tutti i mari del mondo. Un vero uomo di mare, una persona per bene, che coincide con le caratteristiche della secolare tradizione marinara lericina portata avanti dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso Aps, una delle più antiche società marinare italiane, fondata nel 1852. Il velista più famoso d’Italia, un campione, ma prima di tutto un “marinaio” che rispetta l’inequivocabile legge del mare: chi è in difficoltà va salvato, sempre, come ha fatto lui e come hanno fatto con lui, aiutandolo, Comandanti di mercantili". Tra neanche un mese ricorrono inoltre i 25 anni dal salvataggio della velista francese Isabelle Autissier, in pieno Oceano Pacifico, verso Capo Horn, ben conosciuto dalla marineria lericina e ligure.

Salvataggio che è valso a Giovanni la massima onorificenza francese, la Legion d’honneur. "Inoltre il Circolo della Vela Erix, che ringraziamo e con cui collaboriamo in amicizia da anni – prosegue Ratti – è il luogo demandato quando si parla di mare a Lerici". Giovanni Soldini, legato a Lerici e alla Liguria, è anche impegnato da anni in varie iniziative sociali di vela solidale e di difesa dell’ambiente marino, è vicino a tante associazioni di cooperazione che supportano popolazioni in difficoltà per povertà e diritti umani negati; a livello sportivo e nautico i record e le sue imprese sono ormai innumerevoli cimentandosi, ogni anno in nuove sfide.