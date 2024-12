’Sold out’ nei ristoranti. Cenone poi tutti in piazza

Tanti locali aperti, i ristoranti ormai praticamente sold out in particolare nei vari centri storici, ma saranno soprattutto le piazze (magari pure dopo il cenone) i luoghi maggiormente affollati nella notte di San Silvestro. Che si tratti del capoluogo, di Sarzana o Lerici, per tutti i presenti, ecco pronta musica da ballare e divertimento fino a tarda notte, per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025. A cominciare dalla Spezia, con location prescelta piazza Europa e l’organizzazione dalla Tag srl di Umberto Bonanni per il Comune. Inizierà alle 22 nell’importante location, guest Star della serata sarà Jake La Furia, pseudonimo di Francesco Vigorelli, uno dei rapper più apprezzati nel panorama musicale italiano e volto noto della televisione grazie alla sua partecipazione come giudice al talent show Xfactor. Previste anche le performance di Emilio Simonini, uno dei dj più conosciuti della nostra provincia, che proporrà un energetico dj set. I festeggiamenti proseguiranno con i Killer Queen, gruppo di riferimento per i fan italiani dei Queen, riconosciuto da ‘We Will Rock You’ (official Italian Queen fan club) come ‘tribute band ufficiale’ per l’Italia. A vivacizzare ulteriormente l’appuntamento, le incursioni di Charlie Gnocchi, presentatore, comico, scrittore, autore, musicista, conduttore radio su Rtl 102.5, inviato di Striscia la Notizia e protagonista di molte trasmissioni televisive Rai e Mediaset.

Anche Sarzana si prepara a salutare il 2024 con una grande festa che si svolgerà in piazza Garibaldi, a partire dalle 17.30 e fino all’1.30. Sarà il centro cittadino il cuore pulsante del divertimento, con un evento musicale che vedrà protagonisti ospiti d’eccezione: direttamente da Radio Deejay, in consolle ecco Alex Farolfi che porterà in piazza tutta la sua energia con una performance coinvolgente e, a rendere la serata ancora più speciale, ci saranno Panico, in veste di voice&deejay, e i dj Luca Pedonese e Mattia Alfonsetti. A Lerici, sempre a cura della locale amministrazione comunale, la festa in piazza Garibaldi, con Caccia deejay, a partire dalle 22, per trascorrere la serata in musica e attendere l’arrivo del 2025.

Marco Magi