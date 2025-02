Sold out al Civico per WWWonderland

Due matinée sold out al Teatro Civico della Spezia nell’ambito della Stagione Ragazzi: lo spettacolo Alice in WWWonderland, a cura della Fondazione TRG, in scena domani e martedì, ha fatto il pienone di biglietti. La storia è quella tratta dal capolavoro di Lewis Carroll: in questa versione teatrale però Alice non cade nella tana del Bianconiglio, ma nello schermo di un cellulare che le apre la strada per WWWonderland. Alice precipita in un mondo sconosciuto che da un lato vorrebbe divorare ma dall’altro teme possa sopraffarla. I personaggi che la portano alla scoperta di questo universo sembrano folli, ma in realtà si sono soltanto persi, proprio come lei. Di chi ci si può veramente fidare? Qual è il limite quando ci si avventura a WWWonderland? Cosa, di quel mondo, è reale? Con la regia di Claudia Martore, interpretato da Claudio Dughera, Letizia Russo e Simone Valentino. Info: [email protected].