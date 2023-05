’Soggetti smarriti’ al Dialma Il debutto degli allievi attori

Per gli attori che hanno seguito i corsi di avviamento alla recitazione teatrale della Compagnia degli Evasi, è arrivato venuto il momento di mettersi alla prova. Domani alle 21, al Dialma Ruggiero di Fossitermi, va in scena il primo appuntamento con gli spettacoli degli allievi del gruppo e questa volta toccherà a quelli del regista Marco Balma. Sul palcoscenico l’inedito ‘Soggetti smarriti’, tre atti unici scritti e diretti dallo stesso Balma. "Quando siamo insicuri – spiega Balma – abbiamo difficoltà a riconoscere chi siamo, non riusciamo a trattenere istinti negativi, siamo soggetti smarriti. Tre storie che raccontano di debolezze e speranze, storie che si interrogano sul vero valore del sacrificio, accarezzano la vendetta e inseguono la verità. In un’atmosfera sospesa ma molto vicina ai confini della realtà, una donna, in un momento di sofferenza, scoprirà le proprie qualità grazie ad una persona speciale; sette donne ci raccontano perché hanno perso sé stesse; due uomini, confusi nei loro ricordi, affiorano ad una comprensione che li renderà liberi. I passi di una giovane danzatrice aiutano lo spettatore ad immergersi nel cuore delle storie". Ad interpretare la pièce gli attori Stefano De Angelis, Sara Ferrari, Annalisa Biggi, Emma Rescio, Rosa Anna Ianni, Francesca Bernardi, Monica Moro, Rosalia Parenti, Patrizia Brizzi, Rossi Pietro, Marconi Federico. Lo spettacolo si avvale della collaborazione scenica della Centro studio Danza Dancing Project di Manuel Damelli con la danzatrice Rebecca Di Martino e le coreografie di Samuele Quarta. Info e prenotazioni al 335 8254436.

Marco Magi