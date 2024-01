Sociologia della scuola. In un saggio il ruolo nella società moderna

E’ dedicato agli “Elementi di sociologia della scuola” il saggio scritto da Nicola Carozza e pubblicato nel nuovo volume “Manuale di teoria della scuola” del professor Luca Raspi per Glossa Editrice. Nella sua analisi, Carozza – dottore di ricerca all’Università di Genova e docente stabile dell’Istituto superiore di scienze religiose – cerca di dare risposte a una serie di domande: qual è il ruolo della scuola nella società moderna? In cosa consiste l’apporto della sociologia al suo studio? Quali sono le funzioni sociali della scuola? Perché si insegna sociologia negli istituti di scienze religiosa? Come cambia la scuola ai tempi del digitale? Raspi è docente, psicologo e psicoterapeuta. Il volume è frutto del lavoro collettivo di docenti ed esperti, e vuole offrire una visione sistematica su che cosa sia e come funzioni la scuola.