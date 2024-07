Social Housing. Pannelli solari sul fabbricato

Nei giorni scorsi la giunta Peracchini ha deliberato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino (nella foto), l’approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del fabbricato ’Social Housing’ di salita Santa Teresa del Bambin Gesù. Il fabbricato è ubicato nel quartiere del Limone e in origine era adibito a edificio scolastico ma recentemente è stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di mini alloggi inseriti nel progetto ’Social-Housing’. Il piano deliberato dalla giunta consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico composto da 41 pannelli installati sul tetto del fabbricato e collegato alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione di competenza del gestore di rete.

L’impianto sarà poi dotato di un gruppo di conversione composto da inverter che garantiranno protezione contro guasti interni e contro le sovratensioni, e da filtri che rendono il gruppo idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete elettrica in corrente alternata in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza. Un intervento che garantirà un deciso risparmio in termini economici oltre che rendere l’immobile più efficiente dal punto di vista energetico. Insieme all’impianto fotovoltaico sarà installa anche una linea vita ossia un insieme di ancoraggi posti sulle coperture alla quale gli operatori si agganciano tramite imbracature e relativi cordini che garantiranno sicurezza per tutti i lavoratori che in futuro opereranno sul tetto. Il costo dell’intervento è di 61mila euro e si stima che le operazioni necessarie per la realizzazione saranno di 90 giorni.