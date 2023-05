Escursionista infortunata, portata in ospedale con l’elicottero

Monterosso (La Spezia), 24 maggio 2023 – Non poteva più camminare, l’escursionista 50enne che oggi pomeriggio si è infortunata sul sentiero che da Monterosso porta a Vernazza. Per questo è stato necessario l’intervento del reparto volo dei vigili del fuoco; l’elicottero Drago è arrivato sul sentiero e ha calato a terra gli elisoccorritori e il personale medico per stabilizzare la paziente.

Sempre tramite il verricello la donna è stata poi issata a bordo del velivolo e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Martino per le cure necessarie.