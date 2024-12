Soccorsi in prima linea: "Ambulanze e volontari al servizio della città"

Per una città che si prepara a vivere la notte più attesa dell’anno, quella di San Silvestro, c’è qualcuno che si è già organizzato predisponendo uomini, mezzi e attrezzature da porre a servizio dell’intera comunità spezzina in festa. Sì, perché il divertimento è una cosa seria, e a saperlo bene sono soprattutto le associazioni della Croce Rossa italiana del comitato della Spezia e della Pubblica Assistenza spezzina: grazie all’impegno e alla dedizione dei loro volontari, saranno presenti per offrire assistenza nei punti nevralgici della città nelle intere giornate di martedì 31 dicembre e di mercoledì 1 gennaio.

Ad assicurare come già coperti tutti i turni di soccorso sulle ambulanze per queste due cruciali giornate è la Croce Rossa che, con altri dieci soccorritori (un equipaggio in ambulanza e due squadre di volontari a piedi), sarà presente anche in piazza Europa, dalle 21 fino alle 2.00 di Capodanno. Obiettivo, dare assistenza sanitaria in occasione della tradizionale festa di benvenuto al nuovo anno.

La sera dell’1 gennaio poi a scendere in campo sarà anche l’Unità di Strada della Croce Rossa Italiana, un servizio svolto da volontari formati che percorre le strade della città tutto l’anno per incontrare le persone senza dimora e chiunque si trovi in vulnerabilità, sulla strada, in quel momento. I volontari dell’Unità di Strada offrono, oltre a generi di prima necessità, soprattutto ascolto, dialogo e prima assistenza al fine di contrastare la solitudine e venire incontro ai bisogni delle persone più vulnerabili.

"Il nostro impegno non si ferma nemmeno il 31 dicembre e il primo dell’anno – sottolinea il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis – Come ogni giorno, festività comprese, garantiremo il servizio di emergenza in ambulanza sia il 31 dicembre che il 1 gennaio, grazie all’impegno di 14 soccorritori della Croce Rossa. In più gestiremo l’assistenza sanitaria della festa in Piazza Europa e la sera del 1 gennaio le nostre unità di strada saranno già sul campo, per portare sostegno e generi di conforto alle persone senza dimora. Voglio ringraziare tutti i volontari che anche in questi giorni di festa hanno deciso di dedicare il loro tempo ad aiutare gli altri. Le richieste di aiuto vanno ascoltate sempre, anche durante le feste".

In prima linea sul territorio, anche la Pubblica Assistenza di Spezia. "La Pubblica Assistenza – fa sapere Tiziano Battaglini presidente dell’ente con sede in via Giosuè Carducci 10 – sarà presente come tutti gli anni per garantire il servizio e la sicurezza di tutti i cittadini. Attendiamo le ultime disposizioni, ma – conclude – saremo in prima linea con gli equipaggi e i nostri volontari che non si tirano mai indietro quando si tratta di offrire un servizio alla città".

Alma Martina Poggi