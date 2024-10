Smood riparte con la musica live: "Palco rinnovato e tanti eventi"

Inaugurato a fine marzo del 2023, lo Smood - Sign Music Desk di Ceparana è pronto ad intraprendere una nuova intensa stagione di musica live. L’avventura ricomincia domani sera nel locale di via Vecchia 179 (nato dall’idea di Riccardo Angeletti, titolare della Teknosign) diventato in pochissimo tempo, una meta per gli amanti dei concerti, provenienti spesso da fuori regione. "Con uno ‘Smood’ completamente rinnovato – dichiara il direttore artistico Stefano Ricci – per offrire ancora di più al nostro pubblico". Diversi i cambiamenti, ma uno fondamentale. "Il palco è stato approntato nella sua posizione più naturale, ovvero di fronte al pubblico e non lateralmente come in precedenza". Dopo un primo segmento con protagonisti di vario genere, con la linea di Ricci, dall’autunno scorso, si è affrontato soprattutto un percorso nelle tribute band. "Per la programmazione, pur avendo alzato l’asticella, ho dato continuità al discorso tributi – continua l’anima della Roxy Bar Band – . Comprendo che si potrebbe pure ospitare qualche interprete di brani originali, ma ascoltare i grandi classici del periodo d’oro della musica internazionale, sta riscuotendo un grande successo. Perché cambiare? Accontentare tutti, comunque, sarebbe una... mission impossible".

Questo il programma di ottobre: domani i Killer Queen, poi U2 Forever il 25, Radio Red Hot il 26, Halloween Kiss il 31. Poi, novembre: Pianeta Zero l’1, Higway to Hell il 2, Marley Legend l’8, Bluesugar il 9, Robbie Williams Tribute il 15, Roxy Bar Band il 16, Duran Duranies il 22, Bowie Celebration il 23, Into the Groove il 29, Rock in movie il 30. "Le aspettative del pubblico sono molto alte – riprende Ricci – una buona partenza è quindi necessaria. Per questo abbiamo affidato il debutto ad una band che, da circa 30 anni, offre e produce uno spettacolo di altissimo livello. Per la prima volta sul prestigioso palco dello SmooD, arrivano i Killer Queen, tributo ufficiale della leggendaria band britannica , guidata dall’impareggiabile Freddie Mercury". I Killer Queen (suoneranno dalle 22.30, prima, dalle 20, la cena) You’, hanno all’attivo concerti in Italia, Europa ed Asia, nel 2015 a Verona sono stati invitati come band di supporto a Brian May. Info e prenotazioni: 328 7671213 o mail a [email protected].

Marco Magi