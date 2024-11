Skaletta in stile ’Siberia’

Un live imperdibile in riva al Golfo, che promette di attrarre un nutrito pubblico dalla città e non solo. La Skaletta Rock Club omaggia un album spartiacque nella storia della musica italiana: ’Siberia’ dei Diaframma, pubblicato nel dicembre del 1984. In occasione del quarantennale, il gruppo di Federico Fiumani torna con la propria band nel locale di via Crispi 168 per ripercorrerne la lunga carriera, ma soprattutto per celebrare un grande classico, considerato uno dei dischi più influenti della new wave italiana, di cui sono uscite innumerevoli ristampe e edizioni.

Trainato dalla title track che sa di ghiaccio, cielo, freddo, ma anche metropoli ed esistenze condite da silenzi, l’album è inscalfibile patrimonio da tramandare, capace di restare vivo e scolpito nella memoria collettiva. Le poesie di Fiumani, allievo di un liceo fiorentino, hanno dato il la a testi e pensieri conditi di disagio e distanze, che viaggiano sul filo del post punk e della new wave, pur mantenendo sempre una fisionomia autonoma rispetto a big del genere quali i Joy Division. Un album di esordio considerato da pubblico e critica fra i più belli di sempre fatto di otto pezzi, a cui nelle edizioni successive se ne sono aggiunti altri, cantato in lingua italiana mentre il mondo e questi generi parlavano in inglese e fatto di suoni scarni, mentre nella stessa città gigliata catturavano gruppi quali i Litfiba, fondati pochi anni prima, che interpretavano in modo differente il sound degli anni Ottanta. "Abbiamo l’onore di ospitare ancora il live dei Diaframma nel nostro storico club. Ogni volta l’emozione si rinnova, è sempre come fosse la prima volta" commentano gli organizzatori della Skaletta, che rinnovano con questo live il sodalizio con Fiumani e la sua band, che anno dopo anno si è rinnovata, mantenendo nel frontman un punto di riferimento intoccabile. Dopo il concerto, ci sarà una selezione musicale post punk-darkwave curata da Diego Ballani, musicista, giornalista musicale e dj. L’ingresso è riservato ai possessori di tessera Arci, che potrà essere sottoscritta anche al botteghino del locale; non sarà possibile prenotare l’ingresso. Gli organizzatori dell’evento consigliano di raggiungere il locale con anticipo rispetto alle 22, orario previsto per l’inizio del live.

Chiara Tenca